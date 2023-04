Diocesi: Treviso, sabato convegno “Catechisti memoriosi di Dio”

In occasione della celebrazione dei cento anni di presenza nella diocesi di Treviso, l’Ufficio per l’Annuncio e la catechesi (che fu istituito da mons. Andrea Giacinto Longhin il 10 aprile 1923) promuove per sabato 26 aprile un convegno rivolto a tutti i catechisti del territorio. “Catechisti memoriosi di Dio” è il titolo dell’appuntamento, promosso con l’obiettivo “di ricomprendere in stile sinodale il profilo del catechista e della catechesi oggi, facendo tesoro delle intuizioni emerse nei vicariati e mettendosi in ascolto di quanto suggeriscono i vescovi italiani”. I lavori, ospitati dalle 9 presso il Collegio Pio X, si articoleranno in tre momenti: dopo l’introduzione di don Alberto Zanetti, direttore dell’Ufficio catechistico diocesano, e il saluto del vescovo di Treviso, mons. Michele Tomasi, si inizierà con “La voce dei catechisti. Report dai vicariati” a cura dell’Ufficio per l’Annuncio e la catechesi che consegnerà una sintesi del materiale raccolto durante gli incontri nei vicariati; seguirà l’intervento “Traghettatori di Vangelo. Ministeri e ministerialità nella Chiesa” offerto da padre Rinaldo Paganelli, docente di Catechetica presso l’Università Pontificia Salesiana; di “Germogli di futuro. Nuovi catechisti per una catechesi nuova” parlerà invece fratel Enzo Biemmi, docente di Catechetica presso la Pontificia Università Lateranense.