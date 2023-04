Politica: “Le nuove mappe del consenso”, domani seminario di studi all’Università Milano-Bicocca

“Le nuove mappe del consenso. Città, aree provinciali e questione settentrionale”: è il titolo del seminario di studi promosso dal dipartimento di Sociologia e ricerca sociale dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, che si terrà domani, giovedì 20 aprile (ore 16-18), in aula Pagani (via Bicocca degli Arcimboldi 8, Milano). “Le recenti tornate elettorali, di livello nazionale e regionale, certificano il crescente divario tra città e aree provinciali nonché, nel nord Italia, un importante cambio di riferimento politico: dalla Lega a Fratelli d’Italia”, si legge nella presentazione. “Cosa ci dicono questi esiti sulle trasformazioni in corso nel rapporto che i territori urbani e non urbani del nord hanno con la politica? Quanto tali mutamenti sono contingenti e quanto invece sono imputabili a cause profonde e di lungo periodo?”. Sono previsti interventi di Roberto Biorcio (Università di Milano-Bicocca), Marco Almagisti (Università di Padova) e Alessandro Coppola (Politecnico di Milano). Coordinano: Emanuele Polizzi (Università di Milano-Bicocca) e Giorgia Serughetti (Università di Milano-Bicocca).