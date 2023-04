Donne e Costituzione: il 20 e il 21 aprile a Formello e a Roma la presentazione di un volume

Nel 75° anniversario della Costituzione italiana, un libro che racconta ai ragazzi (e non solo) la storia delle ventuno donne che fecero parte dell’Assemblea costituente. E che qui parlano in prima persona, mettendo in luce le tante battaglie combattute e da combattere ancora oggi. Chi sono le 21 donne della Costituente? Quali sono le loro storie, la provenienza, l’impegno e le battaglie che hanno portato avanti sacrificando spesso la vita privata e la propria famiglia in nome di un bene superiore? “Ventuno. Le donne che fecero la Costituzione” (Edizioni Paoline) prova a raccontare tutto questo, dando voce alle protagoniste che parlano di se stesse in prima persona, coinvolgendo il pubblico in una narrazione appassionata e che vuole illuminare i nomi che la Storia ha messo nell’ombra. Le prossime presentazioni sono in programma a Formello, giovedì 20 aprile (ore 17, Bibliomelograno – Centro civico Le Rughe, in Viale America) e venerdì 21 aprile, a Roma (ore 17.30, Biblioteca Aldo Fabrizi, in Via Treia 14). Il testo, pubblicato in occasione del 75° anniversario della Costituzione italiana (entrata in vigore il 1° gennaio 1948) e rivolto agli studenti delle scuole secondarie (13-16 anni) – si ricorda in una nota –, “intende ridare dignità a chi ha lottato senza tirarsi mai indietro e vuole mostrare quanta strada ci sia ancora da percorrere alla luce della contemporaneità delle battaglie di ieri che sono quelle che ancora oggi donne e uomini continuano a combattere”. Arricchito dalla prefazione di Livia Turco, presidente della Fondazione “Nilde Iotti”, è un testo utilizzabile per l’educazione civica nelle scuole, per parlare in generale della Costituzione e, in particolare, del ruolo della donna nella società.