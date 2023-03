Argentina: i vescovi pubblicano le riflessioni dei rappresentanti di diverse religioni a 10 anni dall’elezione di Papa Francesco

Nell’ambito della celebrazione del decimo anniversario dell’elezione di Papa Francesco, la Conferenza episcopale argentina (Cea) ha invitato alcuni esponenti del mondo ebraico e musulmano e leader delle Chiese evangeliche del Paese, sia vescovi che teologi, a manifestare le proprie opinioni sul magistero e sul pensiero di Papa Francesco.

Attraverso il proprio Ufficio comunicazione e stampa, la Cea ha diffuso un ampio riassunto di queste riflessioni ecumeniche e interreligiose, che includono espressioni di gratitudine per i 10 anni dell’attuale papato, e per i ripetuti inviti di Papa Francesco la dialogo, alla fratellanza, alla costruzione della pace. “Questo importante anniversario ci offre una nuova opportunità per meditare sul magistero di Francesco e sui suoi gesti. Ci permette di ammirare come egli sia stato un ponte permanente con le diverse confessioni religiose – si legge nella presentazione. È un invito a fermarsi a riflettere, mano nella mano con questi uomini e donne, in virtù del grande contributo fornito dal pensiero di Francesco, per continuare a lavorare insieme per un’autentica fraternità tra tutti gli esseri umani”. L’episcopato ringrazia per la partecipazione Lía Zervino, Emilce Cuda, Ricardo Elia, Marcelo Figueroa, Cristian Hooft, Isaac Sacca, Santiago Kovadloff, mons. Pedro Torres, mons. Eduardo García e mons. Roberto Álvarez.