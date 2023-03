Ucraina: Città di Castello, il 10 marzo mons. Paolucci Bedini presiederà in cattedrale una Messa per la pace

La Chiesa di Città di Castello aderisce all’invito della Conferenza episcopale italiana a celebrare in ogni diocesi una messa per le vittime della guerra in Ucraina e per la pace. Venerdì 10 marzo, alle 18.30, il vescovo mons. Luciano Paolucci Bedini presiederà la celebrazione eucaristica nella cripta della cattedrale.

La presidenza della Cei – viene ricordato dalla diocesi in una nota – ha inteso sposare l’iniziativa del Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa (Ccee) che ha ribadito la necessità di rinnovare la vicinanza alla popolazione vessata dalla guerra e per affidare al Signore il desiderio di pace. “Chiedere la conversione del cuore, affinché si costruisca una rinnovata cultura di pace, sarà il modo in cui porteremo nel mondo quei germogli della Pasqua a cui ci prepariamo”. Il tempo di Quaresima ci ricorda il valore della preghiera, del digiuno e della carità, le uniche vere armi capaci di trasformare i cuori delle persone e di renderci “fratelli tutti”. I vescovi italiani ribadiscono che il grido accorato di Papa Francesco scuote le coscienze e chiede un impegno forte a favore della pace: è tempo di trovare spazi di dialogo per porre fine a una crisi internazionale aggravata dalla minaccia nucleare. Ad un anno dall’invasione russa di uno Stato indipendente, l’Ucraina, vogliamo tornare a ripetere il nostro “no” deciso a tutte le forme di violenza e di sopraffazione, il nostro “mai più” alla guerra.