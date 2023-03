Giornata internazionale della donna: Commissione Ue, nuove norme in Europa per la parità di genere

“L’Ue ha preso decisioni fondamentali per garantire che le donne nell’Unione europea abbiano le stesse opportunità degli uomini”, secondo quanto si legge in una dichiarazione odierna dell’Esecutivo in vista dell’8 marzo. “Ad esempio, con le nuove norme dell’Ue sull’equilibrio di genere nei consigli di amministrazione delle società o sulla trasparenza retributiva. Intendiamo inoltre stabilire norme comunitarie per combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica”. Ma, riconosce la Commissione, “occorre fare di più. Una reale parità di diritti è ancora lontana e sarà realizzata solo quando ci daremo tutti da fare per promuoverla e tutelarla, in Europa e nel mondo intero”.

Il tema della Giornata internazionale della donna 2023 è “DigitAll: innovazione e tecnologia per la parità di genere”. Il divario digitale di genere “impedisce – secondo la Commissione – alle donne di cogliere appieno i vantaggi della transizione digitale. Attraverso la strategia digitale dell’Ue e la crescita sostenibile, l’Unione cerca di garantire la parità di accesso delle donne al potenziale inutilizzato delle tecnologie digitali”.

La Commissione avvierà domani una campagna contro gli stereotipi di genere, “un importante risultato della strategia per la parità di genere”. Quest’anno la Commissione europea lancia inoltre un invito a presentare proposte nell’ambito del programma Cittadinanza, uguaglianza, diritti e valori “per promuovere la parità di genere, compresa la partecipazione equilibrata delle donne al processo decisionale economico e politico”.

Il 2023 segna inoltre il 75º anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, che sancisce che “tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti”. Domani, “in riconoscimento dei notevoli progressi compiuti da organizzazioni accademiche e di ricerca verso la parità di genere”, la Commissione annuncerà i vincitori del premio Ue per i campioni dell’uguaglianza di genere.