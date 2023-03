David Sassoli: Trento, il 9 marzo si presenta il libro “La forza di un sogno” del giornalista Gianni Borsa

Giovedì 9 marzo alle 17.30, presso l’aula magna del Polo culturale “Vigilianum”, in via Endrici, 14 a Trento, il settimanale Vita Trentina e l’associazione Rosa Bianca promuovono un incontro sulla figura del giornalista David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo dal 2019 fino alla morte, l’11 gennaio 2022.

Relatore sarà Gianni Borsa che presenta il suo libro “David Sassoli. La forza di un sogno“ (ed. InDialogo) con gli interventi di Vincenzo Passerini e Michele Nicoletti. Introduce Celestina Antonacci, co-presidente della “Rosa Bianca”, modera il direttore di Vita Trentina, Diego Andreatta. Gianni Borsa, giornalista, corrispondente da Bruxelles per l’agenzia Sir, ripercorre la traiettoria di vita dell’uomo, del giornalista, del politico attraverso discorsi e articoli dello stesso Sassoli e le testimonianze di Pio Cerocchi, Laura Rozza, Lorenzo Mannelli, Michele Nicoletti. L’invito è aperto a tutti.