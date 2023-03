Diocesi: Savona-Noli, corso diocesano sul volontariato penitenziario e il recupero sociale

C’è tempo fino a domani 8 marzo per iscriversi a “Oltre le mura”, il corso diocesano sul volontariato penitenziario e il recupero sociale organizzato in memoria del sacerdote don Silvio Delbuono. Gli scopi dell’iniziativa sono la conoscenza dell’attuale realtà carceraria e la formazione di operatori disponibili a visitare i carcerati in Liguria. Il corso è rivolto a persone interessate a prestare attività di sostegno ai detenuti, agli ex detenuti e alle loro famiglie; ad associazioni ed enti del terzo settore; alle parrocchie, alle associazioni e ai movimenti ecclesiali; ai centri d’ascolto Caritas; ai docenti e al personale della scuola. In cinque incontri saranno affrontati i seguenti temi: il significato e l’evoluzione della pena; l’esecuzione penale interna ed esterna al carcere; la messa alla prova; il volontariato penitenziario; il Servizio di Inclusione Sociale. Il corso avrà luogo il 15 e 22 marzo, il 12 e 19 aprile e il 3 maggio dalle ore 18 alle 20 nel Seminario Vescovile. La partecipazione è gratuita e si richiede di essere maggiorenni e non aver riportato condanne penali. Per iscriversi è necessario inviare la scheda scaricabile dalla pagina dell’Ufficio per la Pastorale Scolastica del sito web della Diocesi di Savona-Noli (chiesasavona.it/ufficio-pastorale-scolastica) all’e-mail ildono@fastwebnet.it. Per informazioni si può contattare Giulia Bandiera (3351997942), Laura Barberis (3470655926), Sergio Calvo (3393355246), Aureliano Deraggi (3477931556) o Marco Giana (3480184435).