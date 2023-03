Diocesi: Ascoli Piceno, incontro di preghiera e di ringraziamento per gli operatori sanitari

La diocesi di Ascoli Piceno con l’Ufficio pastorale della Salute dedica un incontro di preghiera e di ringraziamento a tutti gli operatori sanitari che esercitano nell’Azienda Sanitaria Territoriale (Ast) di Ascoli Piceno per il prezioso servizio svolto con competenza, abnegazione e spirito comunitario, in special modo durante il periodo pandemico, giovedì 9 marzo, nel terzo anniversario dall’inizio del lockdown, alle 21, nella parrocchia San Giovanni evangelista di Monticelli, di fronte all’ingresso dell’Ospedale Mazzoni di Ascoli.

Il titolo “Abbi cura di lui”, tratto dalla parabola del Buon Samaritano, è lo stesso del messaggio di Papa Francesco per la 31^ edizione della Giornata mondiale del Malato, un invito a “uomini e donne che fanno propria la fragilità altrui, che non lasciano edificare una società di esclusione, ma si fanno prossimi e rialzano l’uomo caduto, perché il bene sia comune” a trovare strategie e risorse perché sia garantito a tutti il diritto alla salute. Durante la veglia, presieduta dal nostro vescovo, mons. Gianpiero Palmieri, interverranno alcuni operatori sanitari dell’Ospedale civile, della Casa di Cura Villa San Giuseppe e della RSA Sanitas di Castel di Lama condividendo testimonianze dirette su come hanno vissuto in corsia il tempo difficile della Pandemia.