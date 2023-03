Diocesi: Fermo, al via un percorso di preparazione alla Gmg di Lisbona

Dopo l’apertura delle iscrizioni alla Giornata mondiale della gioventù, che si terrà a Lisbona ad inizio agosto 2023, per i giovani della diocesi di Fermo inizia ora un vero e proprio percorso di avvicinamento all’evento.

L’arcivescovo Rocco Pennacchio, viene spiegato in una nota, insieme all’equipe di nove sacerdoti (uno per ogni vicaria) con i quali sta lavorando da qualche mese per preparare al meglio la partecipazione del gruppo diocesano all’evento mondiale della prossima estate, propone un cammino di preparazione: “Un percorso semplice – si legge in una nota –, che si snoda fra proposte in parrocchia, in vicaria e alcuni momenti diocesani, anticipato da una simbolica data zero lo scorso 19 novembre nell’incontro diocesano dei giovani in cattedrale, che ha l’obiettivo di creare comunità, formare su alcuni temi, proporre occasioni di riflessione e preghiera”. “Un percorso che – come sottolinea mons. Pennacchio – non è rivolto soltanto ai giovani che partiranno per Lisbona, ma a tutti i giovani della diocesi che vorranno mettersi in gioco e non perdere belle occasioni per vivere il lato buono e giovane della Chiesa”.

Tutti i gruppi parrocchiali, ma anche associazioni e movimenti ecclesiali, sono invitati ad accogliere questa proposta inserendola come meglio riescono nella propria proposta formativo/aggregativa.