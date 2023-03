Musei Vaticani: firmato l’accordo di donazione di tre frammenti del Partenone

È stato firmato questa mattina presso i Musei Vaticani l’atto di donazione dei tre frammenti del Partenone, voluta dal Papa “quale segno concreto del sincero desiderio di proseguire nel cammino ecumenico di testimonianza della Verità”. La cerimonia – informa la Sala stampa della Santa Sede – si è svolta presso il Museo Gregoriano Profano e vi hanno preso parte il card. Fernando Vérgez Alzaga, presidente della Pontificia commissione per lo Stato della Città del Vaticano e presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano; Papamikroulis Emmanouil, in rappresentanza di Sua Beatitudine Ieronymos II, arcivescovo di Atene e di tutta la Grecia; Styliani-Lina Mendoni, Ministro della Cultura e dello Sport della Repubblica Ellenica, e il direttore dei Musei Vaticani, Barbara Jatta.

Il prossimo 24 marzo un rappresentante del Dicastero per l’Unità dei Cristiani sarà presente alla cerimonia che si svolgerà ad Atene, in occasione dell’arrivo dei frammenti.