Tv2000: nove documentari a tema sociale e religioso il giovedì in seconda serata

Nove documentari a tema sociale e religioso. Li propone Tv2000 per nove giovedì, a partire dal 9 marzo, in seconda serata. Si parte il 9 con “Le acrobate 1 “. Regia di Gaia Capurso, cui seguirà il 16 marzo “Le acrobate 2. L’arte di rimettersi in cammino”, sempre con la regia si Gaia Capurso. Il 30 marzo è la volta de “Il Redentore di Rio”. Regia di Henri Guereschi; il 13 aprile “Li chiamano caminantes”. Regia di Oreste Bocco; il 20 “Sul sentiero blu”. Regia di Gabriele Vacis, e il 27 “Santa subito”. Regia di Alessandro Piva. “I nostri”, regia di di Marco Santarelli, è programmato per il 4 maggio. A concludere, l’11 maggio, sarà “Fratelli tutti” di Alessandro Galassi.