Otto marzo: Sangiuliano (min. Cultura), domani ingresso gratuito per le donne in musei, monumenti e parchi archeologici

“Vivere la cultura e le meraviglie del patrimonio artistico dell’Italia è il modo perfetto per celebrare l’8 marzo. Immergersi nella bellezza della storia e nella vastità dei parchi archeologici sarà la chiave per riscoprire il senso profondo di una giornata dedicata solo alle donne”. Così il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, alla vigilia dell’8 marzo, giorno in cui, su sua proposta è previsto l’ingresso gratuito per le donne nei musei, parchi archeologici, complessi monumentali, castelli, ville e giardini storici e altri luoghi della cultura statali. Numerose iniziative sono state organizzate per sensibilizzare e riflettere sull’importanza culturale della Giornata. L’elenco degli appuntamenti in costante aggiornamento è su: https://cultura.gov.it/evento/giornata-internazionale-della-donna-2023