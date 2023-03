Gmg Lisbona 2023: firmato protocollo di collaborazione tra Gmg e Rmop per ampliare in cammino di preparazione spirituale

La Fondazione Giornata Mondiale della Gioventù (Gmg) Lisbona 2023 e la Rete Mondiale di Preghiera per il Papa (Rmop) hanno firmato un protocollo di collaborazione per approfondire il cammino di preparazione spirituale alla GMG Lisbona 2023. La firma è avvenuta ieri ma la collaborazione risale a tre anni fa e si è tradotta, in questo tempo, in una serie di proposte di preghiera attraverso Click to Pray e Step to Pray. Il primo sabato di ogni mese, una proposta di preghiera per la Gmg di Lisbona 2023 è stata resa disponibile attraverso Step to Pray. Il programma è preparato da un’équipe della Gmg portoghese e il coordinamento, la produzione e la registrazione sono a cura di Rmop-Portogallo, in collaborazione con Radio Renascença. Inoltre, il 23 di ogni mese Click to Pray dedica una preghiera alla Gmg di Lisbona 2023. In particolare il protocollo, firmato dall’arcivescovo Américo Aguiar e dal direttore internazionale della Rete mondiale di preghiera del Papa, Frédéric Fornos, prevede che Click to Pray metta a disposizione, dal 30 luglio al 6 agosto, tre meditazioni quotidiane (in formato testo e audio). Le stesse meditazioni saranno disponibili anche sull’applicazione ufficiale della Gmg Lisbona 2023, seguendo l’itinerario di preghiera definito dall’équipe di spiritualità. Click to Pray sarà quindi una delle piattaforme di preghiera della Gmg portoghese, analogamente a quanto già avvenuto durante la Gmg di Panama 2019. L’applicazione Click To Pray è disponibile in sette lingue (portoghese, inglese, italiano, francese, tedesco e cinese tradizionale), e potrà essere utilizzata dai giovani presenti all’incontro, ma anche da coloro che non potranno essere fisicamente presenti. Rmop è un’Opera Pontificia con la missione di sensibilizzare e mobilitare i cristiani, attraverso la preghiera e l’azione, alle sfide del mondo e alla missione della Chiesa che il Santo Padre esprime nelle sue intenzioni di preghiera mensili. È presente in 89 Paesi e riunisce più di 22 milioni di cattolici.