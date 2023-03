Otto marzo: Casapesenna, domani reading sulle donne che resistono alla camorra

Prosegue il percorso di avvicinamento del Comitato don Peppe Diana al 19 marzo, giorno nel quale ricorre il 29ª anniversario dell’uccisione del giovane parroco di Casal di Principe. “Coraggio, gente!” è lo slogan scelto per il fitto calendario di incontri promossi dal Comitato don Peppe Diana, dal coordinamento provinciale Libera Caserta, dall’Agesci, dal Masci, dalla diocesi di Aversa e dal Comune di Casal di Principe.

Dopo la mostra d’arte con più di 20 artisti sul femminicidio, in occasione della Giornata internazionale della donna è in programma per domani, mercoledì 8 marzo, il reading di lettura “Le donne della resistenza alla criminalità organizzata” che si terrà a Casapesenna (Ce) presso il Centro di aggregazione giovanile per l’arte e la cultura attivo in un bene confiscato oggi sede di un caffè letterario gestito dalla coop. Meditactio.

Proseguono intanto in tutte le scuole della provincia di Caserta gli incontri per ricordare le vittime innocenti delle mafie: Casal di Principe, San Marcellino, Aversa, Capua, Mondragone, Teano, Marcianise, S. Maria a Vico, Caserta, Maddaloni, Arienzo, San Felice a Cancello, sono solo alcune delle città nelle quali le scuole stanno svolgendo attività di ricerca e di accensione della fiaccola della memoria con la partecipazione dei familiari delle vittime adottate dalle scuole.