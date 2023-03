Fragilità: Ospedale San Camillo, domani conversazione tra il card. Zuppi, il ministro Locatelli e il presidente della Regione Lazio

È dedicato alle “fragilità” il primo appuntamento delle “Conversazioni 2023”, ciclo di incontri all’ospedale San Camillo di Roma volti a riflettere e dialogare su temi legati alla sanità con personalità di spicco della contemporaneità. Protagonisti dell’incontro che si terrà domani alle 10:30 nell’Aula Magna “Agazio Menniti” del San Camillo Forlanini saranno il card. Matteo Zuppi, presidente della Cei, il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, e il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. A moderare la conversazione il direttore generale dell’Azienda ospedaliera, Narciso Mostarda. Il primo appuntamento – si legge in una nota del San Camillo – affronterà il tema delle “fragilità” (disabilità, povertà, salute mentale) intese “non come un problema da ‘arginare’, bensì come una risorsa che, gestita attraverso buone prassi, diventa il motore per un nuovo modello di assistenza, personalizzato e umanizzato”. L’incontro sarà anche l’occasione per presentare gli sviluppi del Servizio Tobia, nato alla fine del 2019 al San Camillo, che dalla sua istituzione ha garantito la presa in carico di oltre 700 persone con grave disabilità, spesso non collaboranti, attraverso percorsi diagnostici e clinico-assistenziali dedicati. Un modello che abbatte le barriere di accesso alla salute, e che potrebbe diventare realtà in 15 strutture sanitarie della Regione. L’evento sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube del San Camillo.