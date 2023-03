Otto marzo: Caritas internationalis, domani webinar su emancipazione femminile in ambito cattolico

“Abbracciare l’uguaglianza, l’incontro, il rinnovamento”, è il titolo del webinar per celebrare la Giornata internazionale della donna che organizzerà domani Caritas internationalis (14:00 – 15:30 ora di Roma). Un tema che fa parte del costante impegno della Caritas per la promozione della leadership e dell’emancipazione delle donne. Rappresentanti della Caritas, della Chiesa e delle comunità “rifletteranno sulla parità tra uomini e donne, per dimostrare l’importanza dell’ascolto e del dialogo sul tema dell’emancipazione femminile nel contesto cattolico, mostrando come e perché la Caritas, la Chiesa e le comunità possono e devono lavorare insieme per migliorare l’accesso delle donne all’istruzione e alla tecnologia, riconoscere le conoscenze e le capacità delle donne leader nelle comunità e garantire l’inclusione delle donne nei processi decisionali a tutti i livelli”, si legge in una nota. Una parte dell’evento di Caritas internationalis sarà dedicato a “Il ruolo della tecnologia nell’emancipazione femminile”, in linea con il tema delle Nazioni Unite per la Giornata internazionale della donna 2023. Interverranno, tra gli altri, Moira Monacelli, segreteria generale Caritas internationalis; mons. Robert Murphy, missione di Osservatore Permanente della Santa Sede presso le Nazioni Unite; Andrea Sanchez Ruiz, teologa e consigliere della Commissione Donne in America Latina nella Chiesa e nella società; Monica Santamarina, Osservatorio mondiale delle donne, Unione mondiale delle organizzazioni femminili cattoliche; Fatima Sesay, Radio Nyapui, Sierra Leone; Clarissa Paiva, consulente di Caritas Brasil; padre Joseph Turay,

Università Cattolica di Makeni, Sierra Leone; Maria Nkosi, Caritas Witbank, Sudafrica; Patrizia Adele Felicita, CI Women’s Committee.