Otto marzo: Tv2000, una programmazione speciale per la festa delle donne

Una programmazione speciale per la festa delle donne su Tv2000. Ale 7.30, Di Buon mattino condotto da Antonella Ventre e Giacomo Avanzi, ospita Sandro Barbagallo (Musei Vaticani) con cui si parla di eroine e donne della Bibbia attraverso l’arte; la floral designer Adrienne Monaco (la mimosa è il fiore della festa) e la giornalista Laura Badaracchi che parla delle sante della Chiesa cattolica. Alle 12.20, L’Ora solare condotto da Paola Saluzzi avrà come ospiti suor Myriam Manca e la pianista Cristiana Pegoraro. Alle 15.15, Siamo noi, condotto da Gabriella Facondo con Simone Lombardo, ospiterà la giornalista Giuseppina Paterniti, direttrice editoriale per l’offerta informativa Rai; Angela Azzaro, vicedirettrice de Il Riformista; Dajana D’Ippolito, giovane mamma di quattro figli. In puntata anche la storia del borgo di Sant’Anna di Valdieri, in provincia di Cuneo, noto per essere abitato principalmente da donne. Il borgo ha una storia antica che risale al Medioevo e oggi è diventato un simbolo di resistenza femminile e di comunità solidale.