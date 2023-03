Otto marzo: Fish, domani incontro online “Le mimose non bastano. La dimensione digitale della violenza di genere”

“Le mimose non bastano. La dimensione digitale della violenza di genere”. Questo il titolo del digital talk che la Federazione italiana per il superamento dell’handicap (Fish) promuove per il pomeriggio di mercoledì 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna.

“Nel 2022 – viene ricordato in una nota –, secondo l’ultimo rapporto di Vox, Osservatorio italiano su diritti, che monitora l’odio espresso sui social tramite Twitter, le donne sono state le più colpite, seguite dalle persone con disabilità. La violenza contro le donne è una delle forme più gravi di violazione dei diritti umani basata sul genere ed è un fenomeno mondiale. Da molti anni, gli episodi di violenza di genere contro le donne sono stati amplificati o agevolati dalla tecnologia, in particolare online. Il 20 ottobre 2021, il Grevio, Gruppo di esperti/e sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne, organismo indipendente del Consiglio d’Europa che monitora l’applicazione della Convenzione di Istanbul in tutti i paesi che l’hanno ratificata, ha adottato la Raccomandazione generale n. 1 sulla dimensione digitale della violenza di genere”. Questo sarà uno dei temi centrali del digital talk che si aprirà alle 17.30 con i saluti del presidente di Fish, Vincenzo Falabella. Alle 17.45 la tavola rotonda moderata da Silvia Cutrera, coordinatrice del Gruppo Donne della Fish. Interverranno Silvia Lisena, Gruppo Donne Uildm, Silvia Brena, Vox Diritti, Federico Faloppa, coordinatore Rete nazionale per il contrasto ai discorsi e ai fenomeni d’odio, Laura Abet, Gruppo donne Ledha, Stefania Leone e Haydée Longo del Gruppo Donne della Fish. Alle 19.15 avrà luogo il dibattito con le conclusione affidate a Cutrera.