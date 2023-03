Quaresima: Padova, torna “Pausa pranzo – Musica e parole per lo Spirito verso la Pasqua”. Primo incontro giovedì 9 marzo

Torna a Padova, dopo le positive esperienze degli scorsi anni, “Pausa pranzo – Musica e parole per lo Spirito verso la Pasqua”, la proposta del Centro universitario per i giovedì di Quaresima: un’occasione per dare spazio al cuore e trovare un po’ di pace soprattutto in questi giorni in cui continuano la paura e la fragilità.

L’appuntamento è ogni giovedì dal 9 al 30 marzo, dalle ore 13 alle 13.30 nella chiesa di San Gaetano (via Altinate 73) a Padova. Uno spazio e un tempo per vivere un momento di pace e serenità gustando brani musicali interpretati dai giovani musicisti del conservatorio Cesare Pollini e letture di testi scelti e interpretati dagli allievi dell’Accademia teatrale Carlo Goldoni. Ogni settimana verrà dato risalto a testi tratti dalla letteratura e a quattro parole proprie del cammino quaresimale: deserto e prova; acqua e sete; luce e tenebre; vita e morte. Il programma di giovedì 9 marzo prevede l’esecuzione della sinfonia concertante per violino e viola K364 di Wolfgang Amadeus Mozart intervallata dalla lettura di Meriggiare di Eugenio Montale, Aridità di Giampaolo Angius e di un brano del Vangelo di Matteo (Mt 4,1). Agli strumenti: Alvise Berto (violino), Ilaria Polese (viola), Giulia Valli (pianoforte). Voci recitanti: Leone Tarchiani e Arianna Verzeletti. Ingresso libero.