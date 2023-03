Ue: dal Fondo europeo per la pace 40 milioni “a sostegno delle Forze armate del Niger contro il terrorismo”

Il Consiglio Ue ha adottato oggi una misura di assistenza, da 40 milioni di euro, del Fondo europeo per la pace (Epf) “a sostegno delle Forze armate nigerine per difendere l’integrità territoriale e la sovranità del Niger e proteggere la popolazione civile dalle minacce terroristiche crescenti”. Lo comunica in una nota il Consiglio dei ministri Ue. La misura è stata decisa in collaborazione con la missione di partenariato militare dell’Ue in Niger (Eumpm Niger), recentemente istituita, per rispondere al triplice approccio nigerino (equipaggiamento, infrastrutture e formazione). “Con l’adozione della nuova misura di assistenza a sostegno delle Forze armate nigerine, rafforziamo ulteriormente il nostro partenariato con il Niger. È in linea con il nostro impegno a fare di più con i partner che si impegnano a lavorare con noi. Questo pacchetto di 40 milioni di euro si aggiunge alla Missione di partenariato militare che abbiamo appena lanciato. Insieme, contribuiranno all’autonomia delle Forze armate nigerine nel lungo periodo, in linea con le esigenze e gli obiettivi espressi dal Niger”, ha dichiarato l’Alto rappresentante per gli Affari esteri Ue, Josep Borrell. La misura sosterrà la creazione di un battaglione di supporto a Téra, nella regione di Tillabéry, fornendo “attrezzature non letali, mezzi, strumenti di sorveglianza, IT, comunicazione, infrastrutture per il battaglione e strumenti di risposta”.