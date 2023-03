Diocesi: Termoli, il 12 marzo Open-day dell’emporio solidale “Ti senghè” e raccolta di generi alimentari

(foto diocesi Termoli-Larino)

Come già fatto durante l’Avvento, anche in occasione della Quaresima la Caritas diocesana di Termoli-Larino organizza per il 12 marzo, una giornata di apertura straordinaria dell’emporio solidale “Ti senghè” di via Alfano 5 a Termoli, opera segno della diocesi in cui le persone in stato di difficoltà socio – economica possono fare la spesa attraverso una tessera punti erogata dal Centro di ascolto. L’emporio sarà aperto dalle ore 10 alle ore 12,30 e dalle ore 16,30 alle ore 19, accogliendo chiunque voglia visitarlo per conoscere meglio il lavoro svolto e donare generi alimentari e prodotti per l’igiene personale e della casa. La Caritas comunica che in questo periodo l’emporio ha particolarmente bisogno di: colombe ed uova di Pasqua, latte a lunga conservazione, tonno, carne in scatola, olio, aceto, merendine, succhi di frutta detersivi da bucato e per l’igiene della casa. “Gli open day sono occasioni di incontro con la cittadinanza in cui tocchiamo con mano la generosità di tanti e la cura della comunità per i più poveri”, dichiarano Vito Chimienti e Anna Bernardi, direttori della Caritas diocesana, “Sono inoltre occasione di dialogo e di confronto con chi vuole approfondire la conoscenza di questa realtà”.