Legalità: Facoltà teologica del Triveneto, da maggio a giugno un seminario su “etica sociale ed educazione alla legalità”. Iscrizioni entro il 24 febbraio

La Facoltà Teologica del Triveneto, con il contributo della Regione del Veneto, propone per l’anno accademico 2022/2023 la seconda edizione del seminario-laboratorio “Etica sociale ed educazione alla legalità”, finalizzato alla formazione, alla divulgazione e all’orientamento sui temi della legalità, dell’etica sociale, della cittadinanza responsabile e della prevenzione delle infiltrazioni mafiose, in particolare nelle aree del Triveneto. Nel percorso – si legge in una nota – si presenteranno le testimonianze e gli esiti della ricerca sociale sul fenomeno dell’aggressione delle organizzazioni criminali verso le istituzioni e la convivenza civile, assieme ai contributi di esperti delle forze dell’ordine e di associazioni impegnate nel contrasto delle attività malavitose. Ci saranno inoltre contributi relativi a esperienze educative e di ri-educazione, realizzate nei contesti urbani e sociali maggiormente problematici. Il filo conduttore si affida alla dottrina sociale della chiesa e alle energie che la chiesa e i suoi testimoni costantemente investono come “resistenza cristiana alla mafia”, in dialogo con importanti movimenti o associazioni civili impegnati nella prevenzione dei radicamenti dei fenomeni mafiosi e nei processi di educazione-socializzazione indirizzati alla riduzione di questi gravi mali sociali. Il seminario-laboratorio, coordinato dai docenti della Facoltà teologica Assunta Steccanella e Giuseppe Manzato, si svolgerà a Padova, nella sede della Facoltà, da marzo a maggio 2023; sono previsti otto incontri di tre ore ciascuno. La proposta è aperta a tutti, e in particolare agli studenti della Facoltà, agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, alle persone interessate al tema della legalità e della cittadinanza responsabile e prevenzione delle infiltrazioni mafiose.