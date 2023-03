Papa Francesco: rinnova il Consiglio cardinalizio, prossima riunione il 24 aprile

Il Papa ha rinnovato il Consiglio cardinalizio, “perché scaduto il mandato precedente”. È quanto si legge in un comunicato diffuso oggi dalla Sala Stampa della Santa Sede. Il nuovo C9 è composto dai cardinali: Pietro Parolin, segretario di Stato; Fernando Vérgez Alzaga, presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano e presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano; Fridolin Ambongo Besungu, acivescovo di Kinshasa; Oswald Gracias, arcivescovo metropolita di Bombay; Seán Patrick O’Malley, arcivescovo metropolita di Boston; Juan José Omella Omella, arcivescovo metropolita di Barcellona; Gérald C. Lacroix, arcivescovo di Québec; Jean-Claude Hollerich, arcivescovo di Lussemburgo; Sérgio da Rocha, arcivescovo metropolita di São Salvador da Bahia. Il segretario sarà mons. Marco Mellino. La prossima riunione si terrà il 24 aprile alle ore 9 a Casa Santa Marta.