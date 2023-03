Commissione Ue: scuola, carenza di “prof”. Istituite 27 accademie per insegnanti Erasmus+

La Commissione europea presenta sedici nuove accademie per insegnanti Erasmus+ per opportunità di apprendimento attraverso la mobilità, piattaforme di studio e comunità professionali. Le accademie riceveranno 22,5 milioni di euro dal bilancio Erasmus+ per tre anni. Lo comunica l’Esecutivo europeo in una nota. Le accademie per insegnanti Erasmus+ sono partenariati tra centri di formazione e istituti per docenti che “svilupperanno una prospettiva europea e internazionale nella formazione”. I temi trattati dai progetti includono “scienza, tecnologia, ingegneria, arti e matematica, creatività, inclusione e sostenibilità ambientale”. I progetti selezionati nel bando 2022 comprendono 313 organizzazioni, 136 partner associati, provenienti da 30 Paesi Ue e Paesi associati a Erasmus+. Tra le organizzazioni: enti di formazione, istituti di sviluppo professionale continuo e scuole di formazione pratica. “La carenza di insegnanti è una sfida a livello europeo che deve essere affrontata. Stiamo mettendo in atto iniziative globali per rendere la professione più attraente. Le accademie per insegnanti Erasmus+ sosterranno gli sforzi per garantire una formazione iniziale di alta qualità e uno sviluppo professionale continuo per tutti gli insegnanti, gli educatori e i dirigenti scolastici. Ci eravamo posti l’obiettivo di istituire 25 accademie di questo tipo entro il 2025. Oggi siamo già a 27”, ha dichiarato la commissaria per la cultura e la ricerca, Mariya Gabriel, durante il Consiglio istruzione.