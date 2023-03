Diocesi: Bologna, al via gli appuntamenti di “Ospiti a Betania con Marta e Maria”

È in programma per la serata di mercoledì 8 marzo, a Bologna, il primo appuntamento di “Ospiti a Betania con Marta e Maria”. Dalle 21, nella cattedrale di San Pietro, interverranno la giornalista Milena Gabanelli e l’attrice Aurora Ruffino che dialogheranno su “Servizio & ascolto” moderate da suor Chiara Cavazza, responsabile diocesana per la Vita consacrata. Il cardinale arcivescovo Matteo Maria Zuppi concluderà l’evento. Il secondo incontro su “Affanni, distrazioni e frenesie” si svolgerà mercoledì 22 marzo, sempre alle 21 in cattedrale, con l’intervento del card. José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero vaticano per la Cultura e l’Educazione, intervistato dalla giornalista Ilaria Venturi; seguiranno le conclusioni dell’arcivescovo.

“L’icona di Marta e Maria caratterizza quest’anno il cammino sinodale della Chiesa italiana, facendo della casa di Betania un punto di incontro per tutti”, ricorda mons. Stefano Ottani, vicario generale per la Sinodalità, aggiungendo che “riflettendo sul racconto evangelico scopriamo come le due sorelle non siano alternative l’una all’altra ma entrambe ci aiutino a capire meglio quale deve essere il nostro atteggiamento nella sequela di Gesù. È per questo che la Chiesa bolognese propone di far dialogare fra loro espressioni diverse dell’esperienza umana per coglierne la ricchezza”.