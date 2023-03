Disabilità: Movimento apostolico ciechi, al via edizione 2023 del Premio “Don Giovanni Brugnani – parrocchie inclusive”

Dal 2011 il Movimento apostolico ciechi, grazie a un lascito ricevuto, indice annualmente un premio intitolato “Don Giovanni Brugnani – parrocchie inclusive”. Il premio è rivolto alle parrocchie che si attivano e si impegnano per includere nella loro vita e nelle loro attività le persone con disabilità visiva e/o altra disabilità di ogni età. Verranno così attribuiti due premi, rispettivamente di 2.000 e di 1.000 euro, alle parrocchie, classificate prima e seconda, che si saranno distinte per la realizzazione di positive esperienze di partecipazione di persone con disabilità. Il premio è intitolato a Don Giovanni Brugnani, sacerdote della diocesi di Lodi, morto nel 1968, che ha dato un impulso decisivo perché il Mac divenisse un’associazione a carattere nazionale. I parroci potranno presentare la richiesta di partecipazione entro e non oltre il 31 maggio 2023, utilizzando l’allegata modulistica. Sul sito del Mac (www.movimentoapostolicociechi.it) il regolamento del premio e i moduli per la partecipazione.