Diocesi: Reggio Calabria, stasera spettacolo al teatro comunale per sostenere le vocazioni ed il seminario

È in programma per questa sera al teatro comunale Francesco Cilea di Reggio Calabria, la commedia “I Cari parenti” del regista ed autore Oreste Arconte, un’iniziativa a sostegno delle vocazioni e del seminario arcivescovile Pio XI. Il riadattamento dell’omonimo romanzo di Saverio Strati, portato in scena dalla compagnia Giangurgolo, è promosso dal Club Serra di Reggio Calabria e dalla Bottega di Giangurgolo, con il patrocinio dell’associazione culturale Le Muse e del Lions Club Fata Morgana di Villa San Giovanni. “Proprio attraverso il teatro abbiamo pensato di renderci utili per promuovere questa realtà molto importante per il territorio e per la diocesi di Reggio Calabria – Bova”, sono le parole di Oreste Arconte, regista della Bottega di Giangurgolo e presidente del Club Serra di Reggio Calabria, che da quanto si legge nel comunicato, vede tra le sue finalità il sostegno delle vocazioni al sacerdozio ministeriale e alla vita religiosa consacrata, non solo mediante la preghiera, ma anche l’amicizia ed ogni altro tipo di attività.