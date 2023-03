Vita consacrata: San Marco Argentano-Scalea, arrivate in diocesi le Suore Ancelle eucaristiche

In questi giorni una nuova comunità religiosa arricchisce la Chiesa diocesana di San Marco Argentano-Scalea. Si tratta delle Suore Ancelle eucaristiche, che su richiesta del vescovo, mons. Stefano Rega, sono giunte in diocesi da qualche giorno. In Calabria è la prima volta che approda questa Congregazione. “Esse formano una nuova comunità che ha la sua sede nell’episcopio di San Marco Argentano e avranno cura di tutto quello che riguarda l’assistenza del nostro vescovo; si dedicheranno anche ad una vita di preghiera per la crescita spirituale della città e della diocesi come già fanno tutte le comunità religiose presenti in questa nostra Chiesa particolare”, scrive sul sito della diocesi il can. Giovanni Celia, delegato vescovile per la Vita consacrata. “Il loro carisma è prettamente eucaristico. Si parte dalla celebrazione della messa per giungere al servizio verso i fratelli. La Congregazione delle Ancelle eucaristiche è una famiglia religiosa di Diritto Pontificio, dedita all’apostolato ed alla carità, nata dalla docilità allo Spirito della fondatrice (Madre Eucaristica Cicala) per vivere “oggi” il carisma del servizio e dell’amore secondo quello che ci ricorda il Vangelo di san Giovanni. L’opera è nata a Melito di Napoli, con orfanotrofio, scuola dell’infanzia e primaria, nonché casa madre e generalizia. Le diverse comunità svolgono attività educative e formative, ma anche per le famiglie e quanti hanno bisogno di ascolto e accompagnamento; collaborano attivamente alla vita delle parrocchie con la catechesi e la visita agli ammalati e le persone sole”, aggiunge il delegato vescovile per la Vita consacrata.