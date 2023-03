Rai Tre: Sulla via di Damasco, nella puntata di domani le storie e le interviste di due “preti di strada”

Rappresentano la speranza nei quartieri martoriati da corruzione e criminalità. Odiati dai clan, predicano, senza paura, per la dignità della persona, la legalità e la giustizia. L’ospite di Eva Crosetta, nella prossima puntata di Sulla via di Damasco, domani, domenica 26 marzo, alle 7.30, su Rai Tre e RaiPlay, è don Antonio Coluccia, definito in tanti modi, “prete di strada”, “prete coraggio”, “prete anti-spaccio”, da tempo costretto a vivere sotto protezione tra le strade della sterminata periferia romana. Come lui, anche don Maurizio Patriciello, l’altro protagonista, che ogni giorno, nella sua Caivano (Na), cerca di saziare fame e sete di giustizia anche a rischio della vita. “Sono eroi in tonaca che nutrono la speranza affrontando con coraggio scenari di sofferenza con i gesti e le parole del Vangelo”, li presenta il programma Rai. Segue l’intervista a don Giuseppe Undari, parroco di Castelvetrano, che parlerà del clima che si respira in città dopo l’arresto di Matteo Messina Denaro. In coda al programma di Vito Sidoti anche la storia di perdono di Giuseppe Miele, fratello di Pasquale, giovane imprenditore, vittima della camorra a soli 28 anni.