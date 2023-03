Diocesi: Cosenza, nel pomeriggio incontro in seminario. Don Pagniello (Caritas), “chiamati a realizzare fraternità con i poveri”

“Il nostro obiettivo è anzitutto animare la comunità cristiana. Non si tratta di moltiplicare le opere, ma di aiutare le comunità cristiane a vivere il vangelo della carità”. Lo ha detto questo pomeriggio don Marco Pagniello, direttore di Caritas italiana, intervenendo al seminario di Cosenza all’incontro “L’animazione pastorale delle comunità”, organizzato dalla Caritas diocesana. “Fare animazione pastorale significa fare in modo che le nostre comunità diocesane vivano e accolgano il vangelo. Siamo chiamati a non escludere i poveri, ma a includerli nella nostra comunità”. Infatti, ha proseguito don Pagniello, “noi spesso ci limitiamo a dare il pasto al povero, mentre invece siamo chiamati a realizzare fraternità con i poveri e a invitarli a stare con noi. Mettiamoci in gioco condividendo la nostra vita è promuoviamo azioni concrete per una vera pedagogia dei fatti”.