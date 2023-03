Diocesi: Urbino, oggi passeggiata e messa celebrata dall’arcivescovo Salvucci in occasione della festa patronale all’Annunziata

In occasione della festa patronale all’Annunziata di Urbino, dopo l’appuntamento di ieri sera con Luigi Bravi che ha guidato un momento artistico spirituale centrato sulla Cappella dei Nelli.

Oggi, alle ore 15,30 l’iniziativa “4 passi tra i segni di Maria”: passeggiata a piedi insieme all’arcivescovo di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado Sandro Salvucci, aperta a tutti attraverso le chiese della parrocchia. Il percorso partirà dalla chiesina dei Mainardi e, passando per la Madonna dell’Homo e la chiesa di Loreto, giungerà alla chiesa dell’Annunziata.

Sempre oggi, sabato 25 marzo, alle ore 18 l’arcivescovo Salvucci in occasione della festa patronale celebrerà la santa messa solenne nella chiesa parrocchiale della SS. Annunziata di Urbino. Concelebrerà il parroco, don Daniele Brivio.