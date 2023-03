Terremoto in Turchia e Siria: diocesi Savona-Noli, domenica nelle parrocchie si potrà contribuire alla colletta nazionale

Facendo proprio l’invito della Presidenza della Cei, la diocesi di Savona-Noli ha scelto di dedicare la colletta di Quaresima, che sarà proposta in tutte le parrocchie nella quinta domenica, il 26 marzo, alle popolazioni di Turchia e Siria duramente colpite dal recente terremoto. Alle 4.17 del 6 febbraio scorso – viene ricordato in una nota – una forte scossa di terremoto di magnitudo 7,9 ha colpito la zona al confine fra Turchia e Siria, con epicentro nel distretto Pazarcık di Kahramanmaraş. Dopo il terremoto si sono verificate molteplici scosse di assestamento, fra cui una molto forte di magnitudo 7,7 e una ulteriore di magnitudo 6,4 il 21 febbraio. Oltre 46mila i morti accertati, drammatica la condizione dei sopravvissuti, che hanno ancora bisogno di tutto, alle prese con le difficoltà del reperimento di cibo e acqua e le condizioni climatiche, non facili in molte zone montane.

Le offerte della colletta saranno integralmente inviate a Caritas Italiana entro il 30 aprile.