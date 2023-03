Diocesi: Fano, oggi pomeriggio la presentazione del libro “Genitori fortunati. Vivere da credenti il coming out dei figli”

Oggi pomeriggio, alle ore 16.30, presso la sede del Consultorio “La famiglia” verrà presentato il libro “Genitori fortunati. Vivere da credenti il coming out dei figli” da parte di Corrado Contini e Michela Munarini che hanno contribuito alla stesura del testo. L’incontro promosso dalla diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola, dall’Associazione Consultorio “La Famiglia – Odv” e dall’Azione cattolica vuol essere un’occasione per vivere in profondità l’ascolto richiesto dal cammino sinodale voluto da Papa Francesco.

Il volumetto, a cura dell’associazione “La tenda di Gionata”, ha la presentazione di don Gianluca Carrega, biblista, direttore dell’Ufficio pastorale della cultura per la diocesi di Torino e responsabile della pastorale per le persone Lgbt.