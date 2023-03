Diocesi: Sassari, tornano gli appuntamenti culturali organizzati da Fondazione Accademia

La Fondazione Accademia, Casa di Popoli, Culture e Religioni della arcidiocesi di Sassari organizza due appuntamenti culturali nell’ultima settimana di marzo. Domani, domenica 26, alle ore 20, nella basilica di San Gavino a Porto Torres si svolgerà il concerto spirituale della Schola gregoriana maschile del Pontificio Istituto di musica sacra di Roma. “Fulget Crucis Mysterium” – “Rifulge il mistero della Croce”, il titolo della manifestazione promossa dal Dipartimento di Musica sacra e religiosa della Fondazione in collaborazione con il Pontificio Istituto di musica sacra di Roma. Martedì 28 marzo si terrà invece un convegno storico-culturale dal titolo “Formatore di carità – La cura della persona nell’opera evangelizzatrice di padre Manzella”. Interverranno mons. Gian Franco Saba, arcivescovo di Sassari, padre Erminio Antonello, visitatore della provincia dei Missionari, il gruppo Vincenziani Italia, suor Carmela Tornatore, direttrice dell’Ufficio diocesano per l’evangelizzazione e la catechesi, e mons. Marco Carta, vicario episcopale per la Pastorale. L’appuntamento è in programma martedì 28 marzo nella sala riunioni del centro di alta formazione “Padre Manzella” in via Porcellana n. 29, a Sassari.