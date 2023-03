Diocesi: Jesi, oggi pomeriggio il ricordo dell’undicesimo anno dell’Adorazione perpetua nella messa presieduta dal vescovo Rocconi

Per oggi, sabato 25 marzo, è stato organizzato il ricordo dell’undicesimo anno dell’adorazione perpetua nella diocesi di Jesi. In cattedrale alle 17,30 la concelebrazione della messa presieduta dal vescovo, mons. Gerardo Rocconi, e alle 18,15 adorazione eucaristica guidata dal vescovo. I turni di adorazione nella chiesa dell’adorazione in piazza della Repubblica, oggi pomeriggio sono sospesi dalle 17 e riprenderanno alle 19 per consentire a tutti gli adoratori e le adoratrici la partecipazione in duomo.