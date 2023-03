Diocesi: Aversa, il 31 marzo e il 4 aprile la kermesse “Passio 2023: ma che male ha fatto?”

“Ma che male ha fatto” (Mt. 27, 23) è il titolo scelto per la kermesse diocesana “Passio”, promossa dalla Consulta della pastorale universitaria della diocesi di Aversa, che in questa edizione 2023 toccherà da vicino i temi del coraggio, della fede e della libertà. Ad Aversa, insieme con il vescovo Angelo Spinillo, gli appuntamenti previsti sono il 31 marzo per la lettura continua della Passione secondo Matteo nella chiesa di Sant’Antonio al Seggio; il 4 aprile per la tavola sul processo a Gesù.

Venerdì 31 marzo, alle ore 20, presso la chiesa monumentale di Sant’Antonio al Seggio, lettori di tutte le età si alterneranno in un momento di riflessione e confronto alla luce dei capitoli 26 e 26 del Vangelo di Matteo e di brani scelti su coraggio, fede e libertà. Durante la serata i brani musicali saranno eseguiti dall’orchestra, dal coro e dagli ensemble musicali del Liceo classico e musicale “Domenico Cirillo” di Aversa.

Martedì 4 aprile, alle ore 20, presso la chiesa monumentale di Santa Maria a Piazza, si terrà la tavola rotonda sul processo a Gesù alla luce dei racconti evangelici. In collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli Nord e con “Guitmondo. Rivista di campi e metodi”, durante l’incontro saranno approfondite le posizioni delle parti coinvolte nella “vicenda giudiziaria” di Cristo al punto di vista sociologico, teologico e giuridico.

La Consulta della pastorale universitaria, nell’invitare tutti – non solamente gli studenti – alla due giorni aversana, coglie l’occasione per ringraziare la comunità dei Frati minori conventuali di Sant’Antonio e il parroco di Santa Maria a Piazza, don Gaetano Rosiello, che sostengono ed ospitano la manifestazione con spirito di fraternità e sinodalità.