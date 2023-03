Diocesi: Bergamo e Brescia, al via un weekend condiviso di incontro e di festa condiviso tra le due città, “Cammini di Bellezza”

Oggi, sabato 25 marzo, a Bergamo e domani, domenica 26 marzo, a Brescia per dare ufficialmente avvio ai progetti culturali promossi in occasione di Bergamo Brescia 2023, le diocesi di Bergamo e di Brescia hanno predisposto un weekend condiviso di incontro e di festa condiviso tra le due città: “Cammini di Bellezza”, “l’evento porta” dei progetti diocesani legati all’area tematica “La città dei Tesori nascosti”. “Due giornate dedicate ai giovani e ai beni culturali della Chiesa e portatrici di un unico messaggio: ai giovani delle due città sono idealmente affidate le chiavi dei luoghi della cultura perché attraverso la loro vitalità e competenza, diventino protagonisti di un anno che sarà cruciale per il futuro dei territori”, spiegano le diocesi.

Per Bergamo la giornata costituirà anche l’avvio de “Le Vie del Sacro”, il progetto della diocesi di Bergamo per BgBs23, che prevede la realizzazione di una serie di itinerari che, come tanti fili rossi, attraverseranno la città e la provincia, accendendo nuove luci su un patrimonio vastissimo che conta più di 1.300 edifici di culto, dove sono custoditi 300mila beni culturali, dalle grandi pale d’altare che vantano firme prestigiose agli oggetti di uso liturgico, opera – perlopiù- di ignoti artigiani. Oltre che suggerire e favorire percorsi di collegamento tra luoghi e opere d’arte, saranno caratterizzati da visite tematiche, laboratori educativi, concerti, happening e performance artistiche, ispirati alle vicende dei singoli luoghi.