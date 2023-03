Vita consacrata: Padova, alla Basilica del Santo lunedì 27 marzo un incontro con madre Noemi Scarpa sulle comunità educanti

Sono tornati gli appuntamenti di approfondimento dell’associazione “Corsia del Santo – Placido Cortese”, in Sala dello Studio Teologico della Basilica di Sant’Antonio a Padova. Il tema generale degli incontri, in continuità con quelli che si sono tenuti in Avvento, sarà “Comunità e ordini religiosi come generatori di umanità, nel nostro territorio in questo tempo”, con lo spirito di far conoscere il ruolo delle comunità religiose che in ogni diverso momento storico hanno saputo rispondere ai bisogni delle persone.

Dopo l’appuntamento del 20 marzo con padre Luciano Bertazzo, direttore del Centro studi antoniani e preside dell’Istituto Teologico S. Antonio Dottore di Padova, per approfondire il tema della presenza francescana conventuale in città e di come questa si sia declinata nell’accompagnamento, non solo spirituale ma anche materiale, delle persone più svantaggiate, lunedì 27 marzo interverrà madre Noemi Scarpa, badessa del Monastero delle Benedettine di Sant’Anna di Bastia Umbra. Muranese di nascita, un passato giovanile nella serie B di basket femminile, poi la svolta verso la “serie A di Dio” – ovvero l’entrata in un monastero di clausura – come racconta lei stessa sul sito delle Benedettine di Sant’Anna. Scarpa, laureata in Teologia e Psicologia magistrale, lifecoach e counselor, rappresenta il monachesimo femminile italiano nel mondo. In questi ultimi anni, aggravati dalla pandemia, la comunità benedettina da lei guidata è stata una presenza silenziosa ma laboriosa nel suo territorio, aiutando le persone povere che bussavano alla porta del parlatorio per alimenti di prima necessità, vestiti e generi per l’igiene personale, accogliendo donne e famiglie in emergenza abitativa in sinergia con i servizi sociali, mettendo a disposizione una sala per il centro antiviolenza donna. A introdurre l’incontro padovano, intitolato “Comunità educanti: il valore della condivisione, la condivisione dei valori”, sarà Francesco Moschetti, sempre della “Corsia del Santo – Placido Cortese”. A chiudere la serata e il ciclo di incontri la presidente dell’associazione Anna Soatto.