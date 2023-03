Ue: Comitato economico e sociale. Società civile, difesa e rafforzamento della democrazia, in programma evento a Bruxelles

“Le organizzazioni della società civile, difesa e rafforzamento della democrazia europea”: questo il titolo di una conferenza che si terrà il 30 marzo prossimo, su iniziativa del gruppo “Organizzazioni della società civile” del Comitato economico e sociale europeo (Cese). Grazie alle loro attività, queste organizzazioni “non solo promuovono l’uguaglianza e la coesione sociale, ma agiscono anche come organi di controllo, chiedono conto ai decisori e promuovono i valori democratici, lo stato di diritto e i diritti fondamentali”, spiega la nota del Cese che illustra l’iniziativa. La democrazia sta perdendo terreno a livello globale, si registrano tendenze preoccupanti in diversi Stati membri dell’Ue e dove i valori democratici sono sotto attacco, anche le organizzazioni della società civile tendono a essere prese di mira, spiegano ancora dal Cese. Anche l’inclusione o meno della società civile nel dialogo politico è un “indicatore importante della qualità di un processo legislativo”: se in alcuni Paesi Ue questi spazi si stanno riducendo, ci sono anche “esempi stimolanti di un dialogo politico efficace”. Questi saranno i temi in discussione nell’incontro di fine marzo, in cui interverranno rappresentanti delle istituzioni europee, di organizzazioni della società civile, del mondo accademico (qui il programma). L’evento è organizzato in vista della pubblicazione del pacchetto “Difesa della democrazia” da parte della Commissione europea e della revisione dell’attuazione del piano d’azione per la democrazia europea. Si potranno seguire i lavori in presenza oppure on line.