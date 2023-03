Diocesi: Vittorio Veneto e Padova, domani l’Istituto “Beato Toniolo” partecipa alla Giornata per i Colli Veneti con l’iniziativa “Fede e bellezza nell’arte sacra”

Anche l’Istituto diocesano “Beato Toniolo. Le vie dei Santi” figura tra i soggetti attivi nello svolgimento della Giornata regionale per i Colli Veneti di domani, domenica 26 marzo: infatti, darà vita all’iniziativa “Fede e bellezza nell’arte sacra. Chiese aperte nella terra patrimonio dell’umanità Unesco”, che vedrà esperti dell’Istituto pievigino impegnati come guide nelle visite pomeridiane a storiche sedi religiose nel territorio dell’Alta Marca compreso fra San Fior e Valdobbiadene.

Nel pomeriggio di domani, rispettivamente alle ore 15, alle ore 16 e alle ore 17, saranno gli esperti d’arte dell’Istituto presieduto da don Andrea Dal Cin a garantire l’illustrazione e la lettura in chiave simbolica e artistica del patrimonio di fede e di devozione popolare custodito in cinque fra le chiese più conosciute e apprezzate dell’area collinare, oggi meta di un numero crescente di turisti.

Al duomo di Valdobbiadene sarà referente Giovanna Capretta; a San Vigilio di Col San Martino curerà la presentazione Paola Brunello; all’antica Pieve di San Pietro di Feletto parlerà Mariachiara De Lorenzi; alla chiesa monumentale dei Santi Pietro e Paolo di Castello Roganzuolo farà da guida il gruppo dei “Custodi di Bellezza”; all’Abbazia Santa Maria di Follina interverrà Giuliano Ros.

Ros alle ore 14 sarà ad accompagnare i visitatori alla scoperta dei preziosi arredi e immagini sacre custoditi nel museo parrocchiale di Tovena, nell’ambito delle iniziative promosse nella stessa Giornata per i Colli Veneti dalla Pro Loco della frazione cisonese

Anche in questa edizione 2023 di “Fede e bellezza nell’arte sacra”, in ogni sede saranno gli operatori culturali volontari dell’Istituto “Beato Toniolo”, coordinati da Tiziana Zanon, a curare l’accoglienza e l’assistenza dei partecipanti.

“Siamo felici di riproporre questa bella iniziativa aperta a tutti, ispirata alla valorizzazione della bellezza dei tesori di fede e di arte delle nostre chiese in area Unesco, nelle due diocesi di Vittorio Veneto e di Padova – afferma il direttore scientifico dell’Istituto Beato Toniolo, Marco Zabotti – rafforzando l’idea di rete con soggetti sociali e istituzioni locali che ha già prodotto di recente frutti importanti e innovativi, come la collana dei 51 video “Luoghi del sacro in terra Unesco” riferiti a 74 chiese di tutti i 29 comuni del territorio. E siamo lieti in particolare per l’ormai consolidata collaborazione con protagonisti appassionati e impegnati delle nostre comunità come le Pro Loco, che ringraziamo per la stima e la concreta attività in sinergia”.