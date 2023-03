Terremoto in Turchia e Siria: Sulmona, domani in cattedrale un concerto di beneficenza a favore delle popolazioni colpite

“Dai cori ai cuori: la polifonia della carità”. Questo il titolo del concerto di beneficenza a favore delle popolazioni terremotate di Siria e Turchia in programma per il pomeriggio di domani, domenica 26 marzo, alle 16.30 presso la cattedrale di San Panfilo in Sulmona. L’iniziativa, sostenuta dalla Caritas diocesana di Sulmona-Valva, vedrà la partecipazione della Corale Padre Mario di Castelvecchio Subequo (Aq), del Coro S. Francesco di Popoli (Pr) e della Cappella musicale Pamphiliana di Sulmona (Aq). Le offerte raccolte saranno inviate a Caritas Italiana, già attiva per alleviare i disagi causati dal sisma e a cui è affidato il coordinamento degli interventi locali.

Inoltre, il vescovo diocesano, mons. Michele Fusco, ha invitato tutte le comunità parrocchiali a partecipare alla colletta nazionale, indetta dalla Presidenza della CEI sempre per domenica 26 marzo, come “segno concreto di solidarietà e partecipazione di tutti i credenti ai bisogni, materiali e spirituali, delle popolazioni terremotate”.