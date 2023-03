Cultura: Seminario regionale pugliese “Pio XI” e “Opera Pia Monte di Pietà e Confidenze – Molfetta”, al via domani la “Settimana” dedicata alla pace

Anche quest’anno il Seminario regionale pugliese “Pio XI” e l’ente “Opera Pia Monte di Pietà e Confidenze – Molfetta” ripropongono il tradizionale appuntamento della Settimana di cultura, che si svolgerà dal 26 al 30 marzo. Ancora una volta la collaborazione di queste due istituzioni, l’una impegnata nella formazione dei futuri presbiteri, l’altra di natura laicale impegnata nella promozione di una “cultura cristiana” nella società, mette in rilievo la vivacità di una Chiesa capace di proporre percorsi significativi per il territorio.

L’evento, infatti, sarà l’occasione per riflettere su un tema di scottante attualità: la pace. Il titolo – “War into peace/piece. Possibilità per la pace” – è evocativo di un augurio: quello di veder trasformare la guerra in pace (war into peace) ma, vista l’assonanza linguistica (peace/piece), anche di “fare la guerra a pezzi”, nel senso di “distruggerla” (war into piece); il riferimento a quest’ultima espressione è anche un richiamo ai “pezzi” del programma che si susseguiranno nel corso di quei giorni.

Domenica 26 marzo, aprirà la Settimana una proposta cinematografica, “Valzer con Bashir” (regia di Ari Folman). Seguirà un dibattito guidato dal critico Giuseppe Grossi.

Lunedì 27, invece, sarà offerto un approfondimento sull’altra faccia della Russia: quella che i media non raccontano; quella che si rischia di non vedere, attribuendole l’unico volto del nemico. Interverrà Stefano Tiozzo, travel photoreporter. L’incontro sarà moderato da Eleonora Palmentura.

Martedì 28 marzo, Andrea Bellardinelli, referente di Emergency Programma Italia, dialogherà con Saverio Di Liso: si potrà ascoltare la testimonianza di chi si impegna a costruire la pace, lì dove questa è messa a repentaglio.

Mercoledì 29 marzo lo spazio della serata sarà offerto ancora una volta ad Emergency che presenterà uno spettacolo teatrale dal titolo: “C’era una volta la guerra” (drammaturgia e regia di Patrizia Pasqui, con Mario Spallino).

A conclusione della Settimana, giovedì 30 marzo, offrirà la sua testimonianza Marco Tarquinio, direttore di Avvenire, dialogando con Fabrizio Finzi, quirinalista dell’Ansa. Nella serata, si snoderà una riflessione sul tema più specifico della guerra in Ucraina con i suoi risvolti di carattere etico per la società civile e per la comunità cristiana, tenendo presente anche il ruolo istituzionale della Chiesa, o meglio delle Chiese (cattolica e ortodossa), nel conflitto in atto; inoltre, si proverà ad allargare l’orizzonte, considerando le cosiddette “guerre dimenticate” attualmente presenti nel mondo; infine, si potrà accogliere il vissuto di chi sta provando a interpretare la sua professione come “operatore di pace”.

Tutti gli appuntamenti avranno inizio alle ore 18.30 e si terranno nell’aula magna “Mons. Antonio Ladisa” del Pontificio Seminario regionale pugliese “Pio XI” in viale Pio XI, 54. Ci sarà la possibilità di prendere parte alla manifestazione in presenza e attraverso il canale YouTube Seminario regionale Molfetta.