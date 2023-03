Diocesi: Termoli-Larino, oggi il convegno “I fragili al centro del patto educativo” con le famiglie delle persone con disabilità

Nell’ambito della Settimana di iniziative dedicate al quarantesimo anniversario della visita di Papa Giovanni Paolo II a Termoli, oggi, alle 18.30, nella sala della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, è in programma il convegno “I fragili al centro del patto educativo”. L’evento, spiegano dalla diocesi di Termoli-Larino, “chiude un percorso di ascolto, confronto e proposta che si è snodato nel corso della settimana con il coinvolgimento delle varie agenzie educative per poi arrivare, domenica mattina, alla sottoscrizione del patto educativo adeguato al territorio in municipio a Termoli”. All’incontro con le famiglie delle persone con disabilità prenderanno parte don Marco Pagniello, direttore di Caritas Italiana, suor Veronica Donatello, responsabile Cei per la Pastorale delle persone con disabilità, ed Ercole D’Annunzio.