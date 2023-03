Naufragio nel Crotonese: Cosenza, oggi la Via Crucis organizzata dalla Caritas Calabria in ricordo delle vittime di Cutro

“Da un abisso di indifferenza a un mare di umanità. In preghiera per le vittime del naufragio di Cutro e di sempre”. È il tema della Via Crucis che si è svolta oggi pomeriggio al seminario di Cosenza, organizzata dalla Delegazione regionale Caritas Calabria insieme all’Ufficio regionale Migrantes. Le meditazioni dei “14 approdi” sono state preparate dalle Caritas calabresi in ricordo delle vittime di Cutro, presieduta dall’arcivescovo di Cosenza-Bisignano, mons. Giovanni Checchinato. Al pio esercizio partecipa anche don Marco Pagniello, direttore di Caritas Italiana, che relazionerà all’incontro di formazione della Caritas diocesana in corso in Seminario.