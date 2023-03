Cammino sinodale: Forlì-Bertinoro, il vescovo Corazza invita i giornalisti per aprire un “cantiere di dialogo”

“Anche la nostra Chiesa di Forlì-Bertinoro sta vivendo il secondo anno del Sinodo che vede coinvolte in tanti gruppi centinaia di persone”. Lo scrive il vescovo, mons. Livio Corazza ai giornalisti, ricordando che “sono come dei ‘cantieri’ di dialogo e di ascolto sulla vita e sulla missione della Chiesa. Cantieri che in questo secondo anno vogliono essere ancora più attenti e aperti ai diversi mondi in cui le persone vivono e lavorano, la cultura e la comunicazione, lo sport, l’economia, la politica, le istituzioni e il volontariato”.

Perciò, il presule invita i giornalisti sabato 1° aprile alle ore 11 in vescovado “per aprire anche il nostro ‘cantiere’ così come avevamo proposto l’11 febbraio scorso durante il nostro incontro in vescovado”, scrive nell’invito mons. Corazza, che suggerisce “alcune domande che possono essere utili per il nostro dialogo: Come vedi dal tuo punto di vista personale e professionale la vita della Chiesa? Chiesa e media: un rapporto da far crescere… Che cosa può dare e dire la Chiesa all’uomo di oggi? È l’uomo che ha abbandonato la Chiesa o è la Chiesa che ha abbandonato l’uomo? (Eliot). Naturalmente sono solo spunti per il dialogo che attendo di avere con voi”.