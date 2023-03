La Chiesa italiana ha indetto per domenica 26 marzo una colletta nazionale per il terremoto di Turchia e Siria, come “segno concreto di solidarietà e partecipazione di tutti i credenti ai bisogni, materiali e spirituali, delle popolazioni terremotate”. Anche nelle chiese della diocesi di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado sarà possibile contribuire alla colletta nel corso delle messe che verranno celebrate.