Diocesi Cassano all’Jonio, sabato 1° aprile la Via Crucis per i giovani

“Sulla Via del Golgota” è il titolo della Via Crucis organizzata dal Servizio di pastorale giovanile e dal Servizio di pastorale vocazionale della diocesi di Cassano all’Jonio che si svolgerà sabato 1° aprile, alle ore 17:30 presso la chiesa di San Giuseppe di Sibari. “Il Signore rinnova a tutti, ma soprattutto ai giovani, l’invito a diventare protagonisti nel servizio; vuole dare una risposta concreta ai bisogni e alle sofferenze dell’umanità; vuole che i giovani siano un segno del suo amore misericordioso per il nostro tempo! Per compiere questa missione, Egli indica la via dell’impegno personale e del sacrificio: è la Via della croce, la Via del Golgota – si legge sul sito della diocesi -. La Via del Golgota è la via della felicità di seguire Cristo fino in fondo, nelle circostanze spesso drammatiche del vivere quotidiano; è la via che non teme insuccessi, emarginazioni o solitudini, perché riempie il cuore dell’uomo della pienezza di Gesù”.