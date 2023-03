Gmg Lisbona 2023: on line il primo Wyd Minute che racconta il cammino di preparazione all’incontro con Papa Francesco

La Giornata mondiale della gioventù (Gmg-Wyd) Lisbona 2023 ha lanciato lo scorso 23 marzo, il Wyd Minute, stessa data in cui ricorre il 37° anniversario della prima Gmg. L’iniziativa è nata nella Gmg di Rio 2013 ed è proseguito nelle successive, come strumento utile a far conoscere le informazioni più rilevanti del cammino di preparazione all’incontro dei giovani di tutto il mondo con il Papa. Nel 2016, a Cracovia, il “Minuto della Gmg” è stato realizzato per la prima volta in 5 lingue: inglese, portoghese, francese, italiano e spagnolo, con centinaia di migliaia di visualizzazioni per ogni episodio. Per il primo “Minuto della Gmg” di Lisbona 2023, Il Comitato organizzatore locale (Col) si è concentrato sulla Gmg di Roma 1986. Il primo Wyd minute della Gmg portoghese è stato condotto dai volontari Rita (Portogallo), Maria Fernanda (Messico), Jonas (Francia), Danielle (Stati Uniti d’America) e Martina (Italia), ognuno dei quali ha presentato l’episodio in una delle lingue ufficiali della Gmg di Lisbona 2023 – portoghese, spagnolo, francese, inglese e italiano. Il “Minuto della Gmg” sarà pubblicato settimanalmente nelle cinque lingue ufficiali della GMG Lisbona 2023: portoghese, inglese, spagnolo, francese e italiano.