Diocesi: Lucera-Troia, il 27 marzo in cattedrale “Via Vitae 2023” con testi del vescovo Giuliano

Si terrà lunedì 27 marzo, dalle 19 presso la cattedrale di Lucera, il tradizionale appuntamento con la Via Vitae, presieduto dal vescovo di Lucera-Troia, mons. Giuseppe Giuliano, che ne ha composto anche per quest’anno i testi.

La pia pratica, che in questo 2023 rifletterà il passaggio (ovvero la Pasqua) dalla Croce alla risurrezione, è presentata come “via della vita, via che dalla morte conduce alla vita, via della morte che genera vita, via della passione, passione d’amore di Dio per ogni uomo e per tutti gli uomini, amore ‘fino in fondo’, perché il mondo abbia vita e l’abbia in abbondanza”. Scrive, infatti, mons. Giuliano: “Vogliamo rivivere gli ultimi giorni terreni del Signore, giorni di morte che genera vita, giorni di cammino che, attraverso la Croce, conduce alla risurrezione. Si tratta della Via Vitae, strada della vita offerta in dono quale grazia pasquale, strada che percorriamo al seguito del Messia, che Matteo ci annuncia, mostrandoci Gesù come il Figlio di Dio, l’Emmanuele, cioè il Dio-con-noi. In lui si manifesta e si realizza il Regno di Dio, di cui la Chiesa è il germe e l’inizio. Guardando a Cristo, crocifisso e risorto, riconosciamo e confessiamo i nostri peccati, invochiamo salvezza e ci disponiamo così a questo cammino di verità e di vita”.